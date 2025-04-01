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В России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине

Политолог Перенджиев: Путин не пойдет на уступки Трампу по конфликту на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не пойдет на уступки американскому лидеру Дональду Трампу в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Россия не пойдет ни на какие уступки. Трамп поставил себе задачу просто остановить боевые действия, однако Москва не для того начинала СВО, «чтобы взять и прекратить ее», указал политолог.

«Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так. В июне 2024 года Путин делал заявление, от которого нужно отталкиваться, — если о чем и договариваться, то после вывода ВСУ и всех, кто их поддерживает, с наших территорий — не только из Курской области, но и с новых территорий», — напомнил Перенджиев.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде усомнились, что советники Трампа смогут сорвать переговоры с Россией.

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