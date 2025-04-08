В КНР поддержали усилия РФ по организации консультаций по Ирану

Пекин поддерживает усилия Москвы по организации российско-китайско-иранских консультаций для обсуждения ядерной проблемы. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Лань Цзянь, передает ТАСС.

«КНР поддерживает РФ в проведении нынешних трехсторонних экспертных консультаций», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что китайское руководство намерено и дальше прилагать усилия для решения ядерной проблемы Ирана дипломатическим путем.

7 апреля официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи анонсировал трехсторонние консультации с РФ и КНР по ядерной проблеме. Дипломат уточнил, что соответствующая встреча пройдет в Москве.

Позже стало известно, что совещание запланировано на 8 апреля. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консультации состоятся на экспертном уровне.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова приложить все необходимые усилия для урегулирования иранской ядерной проблемы политико-дипломатическими средствами. По его словам, РФ находится в постоянном контакте с Исламской Республикой по этой теме.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Ираном «на самом высоком» уровне.