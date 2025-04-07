Стало известно, когда пройдут консультации России, Китая и Ирана

Консультации России, Китая и Ирана по иранской ядерной программе состоятся в Москве 8 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Состоятся завтра, 8 апреля», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Захарова отметила, что встреча пройдет на экспертном уровне.

Совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение, которое было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, а также Франции, Китая и Германии.

Основные положения договора включают взаимные обязательства сторон, среди которых — Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, а также поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, который бы не превышал 300 килограммов. Кроме того, Иран обязуется не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Ранее в Кремле высказались о санкциях против Ирана.