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В Иране анонсировали трехсторонние консультации с РФ и КНР по ядерной проблеме

МИД Ирана: Москва, Пекин и Тегеран обсудят ядерную проблематику 7–8 апреля
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Shutterstock

Москва, Пекин и Тегеран на текущей неделе проведут трехсторонние консультации по иранской ядерной проблеме. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

По его словам, встречи запланированы на 7–8 апреля и состоятся в российской столице.

«КНР, РФ и Иран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией [Совета Безопасности ООН] 2231», — уточнил дипломат.

28 марта президент США Дональд Трамп предупредил, что с Ираном произойдет нечто очень плохое, если две страны не достигнут договоренностей по поводу ядерной программы Исламской Республики.

6 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что власти страны не вели каких-либо переговоров с американской администрацией на фоне угроз со стороны Дональда Трампа. Как он сказал, Тегеран хотел бы решить возникшую проблему дипломатическим путем, но согласен вести переговоры с Вашингтоном исключительно в непрямом формате.

Ранее в иранском парламенте выступили за создание собственного ядерного оружия.

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