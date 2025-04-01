Журналист Боуз: ЕС не может предоставить план по отказу от российского газа

Неспособность Евросоюза предоставить общественности план по отказу от газа из России ставит под сомнение независимость блока. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Двойственное положение Европы лучше всего иллюстрирует то, чего не делает Брюссель. К концу марта комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен пообещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа», - подчеркнул он.

По словам Боуза, в 2027 году Евросоюз намерен свести импорт энергоносителей из РФ к нулю, в том числе поставки нефти и урана.

Ирландский журналист подчеркнул, что Йоргенсен давно обещал разработать стратегию по отказу от ресурсов РФ, но безрезультатно. Это ставит под сомнение независимость ЕС, подчеркнул Боуз.

До этого депутат немецкого парламента от Левой Партии Кристиан Гёрке выступил с обращением к кабмину ФРГ с вопросом относительно возможности возобновить поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба».

Также 31 марта сообщалось, что главным покупателем российского газа в Европе за последние несколько лет стала Венгрия.

С марта 2022 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странам природного газа за рубли, Венгрия приобрела этот вид российского топлива на общую сумму более чем 1 трлн рублей.

В топ-3 страны по тратам на российский газ вошли Италия (848 млрд) и Греция (499 млрд). На четвертой строчке оказалась Словакия (463 млрд), а на пятом месте расположилась Болгария (64 млрд). Власти Германии и Австрии статистику по торговле газом не раскрывают.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.