В Германии подняли вопрос о возобновлении поставок нефти из России

Немецкий политик Герке поднял вопрос о поставках нефти из РФ через «Дружбу»

Депутат немецкого парламента от Левой Партии Кристиан Гёрке выступил с обращением к кабмину ФРГ с вопросом относительно возможности возобновить поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба». Обращение парламентария к немецкому правительству есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Возобновит ли федеральное правительство импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба», от которого федеральное правительство добровольно отказывается с июня 2022 года?» — говорится в письме.

Немецкий депутат также задал вопрос кабинету министров, ведет ли Берлин переговоры с Казахстаном об ограничении и увеличении поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Парламентский статс-секретарь минэка ФРГ Филипп Ниммерманн ответил на вопрос Герке. По его словам, импорт сырой нефти из России в Германии запрещен из-за введённых против России санкций на фоне конфликта на Украине.

До этого в ЕС сообщили, что слухи о дискуссиях в Европе по возобновлению поставок российского газа не соответствуют действительности, Еврокомиссия намерена представить дорожную карту по отказу от газа РФ.

Ранее «Газпром» Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.