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Политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу

ТАСС: мир на Украине может привести к возобновлению поставок газа из России в ЕС
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Shutterstock

Российский природный газ сохранит в перспективе значительную привлекательность для европейских рынков и может на них вернуться в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на анонимного политолога.

Эксперт отметил, что выход из российских энергоносителей осуществляется ЕС в спешном порядке. Некоторые страны Евросоюза, например Германия, вынуждены платить за это «высокую цену».

«Неизвестно, будет ли воздержание Европы от использования российских энергоносителей институционализировано ЕС с согласия Германии», — отметил он.

Другим вариантом развития событий может стать возобновление поставок российского газа после завершения боевых действий на территории Украины.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения последнего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее МИД России обвинил Украину в нарушении газового контракта.

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