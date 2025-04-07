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Путин и Лукашенко встретятся в Волгограде

Путин и Лукашенко проведут встречу в Волгограде в конце апреля
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин поблагодарил Лукашенко за задержание на границе автомобиля с крупной партией взрывчатки. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили белорусско-российские учения «Запад-2025».

4 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру Александру Турчину во время предстоящего визита в Россию проработать с российским правительством окончательное решение вопроса о цене на нефть.

Ранее Лукашенко заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом.

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