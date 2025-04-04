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Лукашенко поручил договориться о цене на нефть с Россией

Лукашенко поручил премьеру Белоруссии проработать в РФ вопрос о цене на нефть
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру Александру Турчину во время предстоящего визита в Россию проработать с российским правительством окончательное решение вопроса о цене на нефть. Его слова приводит агентство БелТА.

«Во время визита надо попросить у правительства России, чтобы эти вопросы были решены окончательно, потому что там были поручения правительству России сделать то-то, то-то, то-то, чтобы они были решены», — заявил он.

18 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе визита в Москву президент России Владимир Путин поручил снять нерешенные в белорусско-российских отношениях вопросы по нефти и газу.

Путин во время переговоров с Лукашенко заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом. По его словам, товарооборот между двумя государствами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня.

Ранее Лукашенко сделал заявление о Белоруссии в составе России.

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