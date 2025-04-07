Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин поблагодарил Лукашенко за задержание автомобиля со взрывчаткой на границе

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает БелТА.

Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за задержание на границе автомобиля с крупной партией взрывчатки.

Также стороны подтвердили готовность к предстоящей встрече, которая состоится в Волгограде в конце апреля, и договорились, что обсудят актуальные вопросы сотрудничества и обменяются мнениями по широкому кругу вопросов.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили белорусско-российские учения «Запад-2025», которые должны состояться в сентябре, и кратко затронули обстановку в зоне специальной военной операции.

2 апреля на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества. По данным таможни, груз следовал из Литвы через Польшу и Белоруссию в Россию. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Он утверждает, что не знал о содержимом автомобиля и занимался легальной перевозкой по просьбе знакомого из Эстонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил уровень отношений России и Белоруссии.