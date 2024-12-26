Путин утвердил повышение штрафов за нарушения ПДД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения с 1 января следующего года. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

12 декабря Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтении. Позже Совет Федерации одобрил изменения.

Согласно изменениям, за превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить 750 рублей вместо 500, а за перебор со скоростью на 40–60 км/ч — 2,5 тысячи рублей вместо 2 тысяч.

Помимо этого, до 3,75 тысячи рублей вырастет штраф за превышение на 60–80 км/ч. А если водитель разгонится и превысит скорость более чем на 80 км/ч, то штраф составит уже 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить удостоверения на шесть месяцев.

Подробнее о новых штрафах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили о штрафах за запуск фейерверков и салютов.