Водителям рассказали о привычках, от которых придется отказаться в 2025 году

Юрист Адамс: водитель может получить штраф за кофе и мороженое в руке

Юрист Давид Адамс в беседе с RT заявил, что в 2025 году российским водителям придется отказаться от некоторых привычек во время езды из-за изменений в правилах дорожного движения (ПДД).

Он уточнил, что речь идет о поправках к пункту 2.7 ПДД.

«Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого», — сказал эксперт.

Он отметил, что повышение безопасности на дорогах является главной целью поправок.

Юрист также обратил внимание, что использование телефонов за рулем давно признали одной из основных причин аварий. Однако современные реалии показывают, что водители нередко отвлекаются из-за еды, напитков и вейпов, продолжил он.

«Поправки призваны устранить любые действия, которые могут повлиять на реакцию и внимание человека за рулем», — добавил Адамс.

До этого директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева рассказала, что в текущем году штрафы для автомобилистов выросли в среднем в 1,5 раза. По ее словам, усилия властей направлены на борьбу с превышением скорости, которая составляет свыше 70% нарушений правил дорожного движения, опьянением водителей и серьезными нарушениями при ДТП.

Ранее автоэксперты раскритиковали повышение штрафов за нарушение ПДД.