В Госдуме оспорили конституционность закона о повышении штрафов за нарушения ПДД

Группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Запрос пока не зарегистрирован, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Парламентарии считают, что принятые поправки не соответствуют Конституции, так как «меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов». Они также сослались на позицию министерства юстиции, которое ранее отмечало, что механическое увеличение санкций не может являться эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может привести к невозможности исполнения наказания.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение штрафов за некоторые нарушения ПДД. Документ вступил в силу 1 января.

Согласно изменениям, за превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить 750 рублей вместо 500, а за перебор со скоростью на 40–60 км/ч — 2,5 тысячи рублей вместо 2 тысяч.

Помимо этого, до 3,75 тысячи рублей вырастет штраф за превышение на 60–80 км/ч. А если водитель разгонится и превысит скорость более чем на 80 км/ч, то штраф составит уже 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить удостоверения на шесть месяцев.

Подробнее о новых штрафах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водителям рассказали о привычках, от которых придется отказаться в 2025 году.