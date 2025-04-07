Трамп рассказал о позитивном эффекте пошлин для экономики США

Трамп заявил об отсутствии инфляции в США и призвал ФРС снизить ставки

Благодаря введению США тарифов цены на нефть снижаются, в стране «нет инфляции» . Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп добавил, что в США после введения тарифов поступают «многомиллиардные» доходы от пошлин.

«Соединенные Штаты, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам. И это несмотря на то, что главный эксплуататор — Китай, чьи рынки переживают крах, — только что повысил свои тарифы на 34%, проигнорировав мое предупреждение не отвечать на введение пошлин», — написал глава Белого дома.

Он также призвал Федеральную резервную систему, выступающую в Штатах в роли центробанка, снизить ставки.

До этого Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США, заявив, что иногда «приходится принимать лекарства».

До этого директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак говорил, что введенные Соединенными Штатами дополнительные пошлины на импорт товаров и услуг окажут как положительное, так и отрицательное воздействие на экономику России.

Утром 7 апреля торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвальным падением котировок на фоне опасений инвесторов в свете ситуации с пошлинами США. Ключевой индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, за первые десять минут после открытия сессии снизился на 6,46%, достигнув отметки 31 596,83 пункта.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.