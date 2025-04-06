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В США назвали главного победителя в торговой войне Трампа

WSJ назвала торговую войну Трампа стратегическим подарком Си Цзиньпину
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Alex Brandon/AP

Победителем в торговой войне, которую развязал американский президент Дональд Трамп, является председатель КНР Си Цзиньпин, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению авторов публикации, глобальная торговая война США стала «стратегическим подарком» лидеру Китая.

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — говорится в статье.

Как отмечается в материале, США долгие годы убеждали Европу ослабить связи с КНР, а теперь это произойдет из-за действий американского лидера.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, как пошлины Трампа скажутся на России.

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«Тарифные войны» Трампа
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