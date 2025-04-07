В Кремле отказались комментировать иск «Роснано» к Чубайсу

Песков: иск «Роснано» к Чубайсу связан с судом, мы не будем это комментировать

Иск «Роснано» о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса связан с судебными разбирательствами, мы не будем их комментировать. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никоим образом не хотим и не будем их (судебные разбирательства — прим. ред.) комментировать», — заявил он.

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» арестовал денежные средства Чубайса и еще семи человек. Из данных, опубликованных в картотеке суда, следует, что с ответчиков хотят взыскать убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн (около 1,7 млрд руб. — «Газета.Ru»).

Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов заявил, что иск «Роснано» связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании.

«Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве суд арестовал экс-зампреда правления «Роснано» Подольского.