Политолог: пока все смеялись над пингвинами, США нанесли серьезный удар

Разговоры об американских пошлинах, введенных против островов с пингвинами, — это, конечно, смешно, но на самом деле все крайне серьезно. Президент США Дональд Трамп, по сути, развязал торговую войну против стран Европейского союза. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Говоря об островах Херд и Макдональд, он отметил, что тарифы, в первую очередь, касаются не пингвинов, а торговых судов, которые там ходят, перевозя, к примеру, автомобили.

«Трамп объявил 25% на автомобили, а также взаимные тарифы или ответные тарифы. Допустим, автомобиль из Германии, Volkswagen, будет 20-25%? Или только 25%? Или какое-то частичное сложение? Вот это вопрос», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что для Трампа важно получить рычаги давления на Евросоюз и Канаду, причем важнее, чем на Китай.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Глава минторга США Говард Латник позднее заявил, что Вашингтон ввел пошлины в отношении так называемых «островов пингвинов» для того, чтобы у стран не было возможности обхода американской тарифной политики.

Ранее в Китае назвали пошлины Трампа «протекционистской травлей».