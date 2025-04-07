В минторге США объяснили введение пошлин против «островов пингвинов»

Минторг США: пошлины против островов ввели, чтобы не дать лазейку для их обхода

США ввели пошлины в отношении так называемых «островов пингвинов» для того, чтобы у стран не было возможности обхода тарифной политики Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил глава минторга страны Говард Латник.

«Президенту (Соединенных Штатов Дональду Трампу. — «Газета.Ru») это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», — заявил министр.

Также он опроверг предположения о том, что для формирования перечня территорий, на которые распространяются таможенные пошлины, был использован искусственный интеллект. Латник сказал об этом после того, как в сети подняли на смех введение пошлин против «островов пингвинов».

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Великобритании — 10%, и т.д.

Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке 185 стран. России и Белоруссии в нем нет из-за того, что их продукция и так не поставляется в США из-за санкций. При этом в тарифный список Белого дома вошли необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде, с которыми торговля не ведется в принципе. Там обитают только пингвины и другие животные.

Ранее Медведев рассказал об опасности пошлин Трампа для мира.