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В Китае назвали пошлины Трампа «протекционистской травлей»

МИД Китая: пошлины Трампа служат интересам США за счет других стран
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Global Look Press

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины являются типичной «односторонней и протекционистской травлей». Об этом заявил представитель МИД Китая, передает Reuters.

«Тарифы США, введенные во имя взаимности, служат лишь интересам США за счет других стран», — говорится в сообщении.

Утром 7 апреля торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвальным падением котировок на фоне опасений инвесторов в свете ситуации с пошлинами США. Ключевой индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, за первые десять минут после открытия сессии снизился на 6,46%, достигнув отметки 31 596,83 пункта.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.

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