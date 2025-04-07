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Арестович призвал Украину срочно договариваться с Путиным

Арестович: Киеву нужно срочно договариваться с Москвой о «финляндизации» Украины
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире YouТube-канала украинского политолога Юрия Романенко, что Киеву необходимо срочно договариваться с Москвой о «финляндизации» Украины.

По его словам, он бы сейчас на месте украинских властей заявил западным партнерам, что сотрудничество с ними неэффективно, так как они закладывают в него свои интересы, и отправился бы в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным договариваться о «финляндизации» Украины.

Он уточнил, что в настоящее время у Украины ресурса нет, и если тянуть время и дальше, то речь будет идти о капитуляции.

Термином «финляндизация» в историографии называют подчинение политики страны интересам большого соседнего государства при номинальном сохранении суверенитета.

«Это единственный выход, который сегодня есть в этой ситуации», — отметил Арестович.

До этого он говорил, что единственная, но нереализуемая гарантия безопасности Киеву — готовность США вступить в прямой конфликт с Россией.

Ранее Арестович назвал срок завершения «горячей фазы» конфликта на Украине.

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