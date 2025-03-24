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Арестович назвал срок завершения «горячей фазы» конфликта на Украине

Экс-советник Арестович: горячая фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Горячая фаза конфликта на Украине завершится в 2025 году. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву.

«Все идет туда. Оно идет по принципу три шага вперед – два назад, но тем не менее. Стороны реально сегодня заинтересованы в прекращении войны. Это не значит, что они заинтересованы в прекращении глобального конфликта, но то, что эта фаза войны будет закончена в этом году – я практически не сомневаюсь», — сказал Арестович.

Он уточнил, что не исключает, что после этого через какое-то время не начнется следующая фаза.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США. По его словам, диалог с Россией по данному вопросу проходит «позитивно».

Спецпосланник отметил, что также ключевой темой конфликта является признание регионов международным сообществом, в том числе Украиной.

Ранее профессор назвал приоритетный вопрос в решении конфликта на Украине.

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