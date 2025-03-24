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Арестович раскрыл единственную гарантию безопасности Украине

Арестович: единственная гарантия безопасности – готовность США воевать за Украину
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Global Look Press

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что единственная, но нереализуемая гарантия безопасности Киеву – готовность США вступить в прямой конфликт с Россией. В то же время в интервью блогеру Николаю Соболеву он заметил, что Москва также может предоставить свои гарантии республике.

«Единственная гарантия безопасности – готовность США и кого бы то ни было вступать в горячую фазу войны, то есть вести организованные боевые действия против Российской Федерации, защищая Украину», — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что таких гарантий «не будет никогда» и ни от кого. Он счел «полной лажей» разговоры о «настоящих» и «прочных» гарантиях безопасности Украине.

В то же время он заявил, что реальную гарантию безопасности может дать только Россия. Он считает, что Москва одновременно представляет «опасность» и является «главным донором безопасности» на континенте.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждал, что если мирное соглашение по Украине будет заключено без гарантий безопасности Киеву, то Россия якобы его нарушит. По его утверждению, любое соглашение по Украине, «не имеющее под собой никакой основы», будет якобы нарушено президентом Владимиром Путиным.

Ранее Арестович назвал срок завершения «горячей фазы» конфликта на Украине.

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