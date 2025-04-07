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Названа дата переговоров Украины и США по недрам

AP: украинская делегация в начале недели проведет переговоры с США по недрам
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Mariam Zuhaib/AP

Украинская делегация в начале этой недели отправится в США для обсуждения нового проекта сделки по полезным ископаемым. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Associated Press.

«То, что мы сейчас имеем, — это документ, отражающий позицию юридической команды Минфина США. Это не окончательный вариант, это не общая позиция», — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что все члены команды президента Украины Владимира Зеленского хотят заключить сделку с США, однако она должна отвечать «стратегическим интересам» страны. По словам министра, профильной группе необходимо лично встретиться с американской стороной, чтобы обсудить все нюансы сделки. Дистанционный формат переговоров не рассматривается.

В конце марта США передали Украине новый проект соглашения по полезным ископаемым. Как заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, сорванная во время поездки Зеленского в Вашингтон сделка была гораздо выгоднее для Украины, чем предложенная сейчас.

По словам другого депутата Рады Ярослава Железняка, в этот раз договор касается всех полезных ископаемых. Ожидается, что он будет бессрочным, а изменения можно вносить только с разрешения американских партнеров. Он выразил надежду, что украинской стороне все-таки удастся внести изменения в соглашение, так как нынешний текст сделки, который он видел, «прям ужас».

Ранее Трамп заявил, что Зеленского ждут «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки.

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