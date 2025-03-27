«Это прям ужас»: новый договор с США о ресурсах возмутил украинских депутатов

США передали Украине проект сделки по недрам. Новое соглашение гораздо шире предыдущего варианта: оно охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Никаких гарантий безопасности для Украины в договоре нет, однако украинские депутаты надеются, что документ доработают. В противном случае Киев вряд ли согласится на подобные условия и уж точно откажется от ратификации соглашения, заявили в Верховной раде.

США передали Украине проект соглашения по полезным ископаемым, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент. Он считает, что стороны могут подписать документ уже на следующей неделе.

«Первый документ был соглашением на четыре страницы. Мы воспользовались временным промежутком для подготовки полного соглашения. Я уверен, что оно будет подписано вскоре», — сообщил Бессент.

«Не в нашу пользу»

Украинские чиновники, получив текст сделки по полезным ископаемым, были возмущены. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что этот документ составлен не в пользу Украины. По его словам, проект датирован 23 марта, в нем 58 страниц.

«Сразу говорю, это не финальный документ. Я надеюсь, что украинская сторона потребует и добьется значительных изменений по нему. Но текст, который я видел, это прям ужас. Все 18 разделов ... это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прям большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу» , — написал Железняк.

По данным депутата, в проекте значатся следующие положения:

– во главе проекта будут пять человек, трое из них со стороны США с правом вето;

– речь идет не только о редкоземельных металлах, а обо всех ископаемых, в числе которых нефть и газ;

– соглашение распространяется на существующие месторождения и на возможные будущие по всей территории Украины;

– учитывается добыча и государственных, и частных компаний;

– доход сразу конвертируется в валюту и выводится за границу. Если США по какой-то причине не получили необходимую сумму, Украина обязана доплатить;

– США не будут дополнительно поддерживать Киев, так как уже оказали помощь (у них не будет обязательств по инвестициям в добычу ископаемых);

– США решают, будут ли они получать прибыль. Если будут, то деньги пойдут сначала им, а только потом Украине. При этом они могут реинвестировать доход;

– соглашение бессрочное;

– США могут запретить Украине продавать ресурсы другим странам. Они имеют первоочередное право на все новые инфраструктурные проекты;

– в соглашении не значатся гарантии безопасности Украине.

Железняк огласил эти пункты в Раде и сорвал заседание парламента.

Украина потребует изменить сделку

Железняк уточнил, что текст еще может быть изменен. В противном случае он не представляет, как украинский парламент может ратифицировать подобное:

«Убежден на 110%, что в таком виде точно нет. Будут требовать изменить текст. Ну и еще есть же процесс ратификации».

Первая версия соглашения была менее кабальной для Украины. Железняк подчеркнул, что тот документ был только меморандумом о намерениях. Теперь же у Рады в распоряжении текст проекта. Кроме этого, ссора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского повлияла на ужесточение условий.

«Они [США] прям как по классике переговоров сразу подняли ставки до небес. Очень надеюсь, что наши ее очень сильно изменят. Здесь желаю искренне удачи и терпения. Как минимум, иначе я не вижу ни единого шанса ее ратифицировать в Раде», — отметил Железняк.

Украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, отметил, что каждое соглашение, которое показывают Зеленскому, хуже предыдущего. Он считает, что документ, который могли бы подписать в Овальном кабинете, был выгоднее предложенного сейчас. Дубинский предположил, что в случае конфликтов к соглашению добавят еще и пункт о передаче объектов энергетики.

Не финальная версия

Зеленский вечером 27 марта обозначил, что американская сторона еще не предоставила Киеву финальную версию соглашения по недрам, его постоянно меняют:

«Мы действуем сдержанно, не нервничаем, хотим посмотреть на нее. Именно о заключении говорить рано. Важно, что Украина за сотрудничество с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно».

Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква в беседе с Укринформ заявил, что американская сторона хочет создать специальный фонд для реализации соглашения по недрам. В разработке соглашения должны принять участие экономисты, финансисты и юристы.

«Оно, очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов на Украине. Это тяжелая кропотливая работа. Я не говорю, что ее нельзя сделать очень быстро, но нужно время. Началась полноценная двусторонняя работа, и Украина не отходит от той позиции, которую неоднократно заявлял президент Зеленский: мы готовы к этому вопросу. Мы, к слову, готовы были подписать и рамочную сделку, такая готовность никуда не исчезла», — отметил Жовква.

Зеленский намекал

Железняк считает, что несколько дней назад президент Украины в своем выступлении намекнул, что США передали Киеву соглашение по недрам.

В своей речи Зеленский действительно упомянул, что на выходных (22, 23 марта) власти получили не рамочное соглашение, а некий полноценный текст, который отразил видение сделки американской стороной. Он уточнил, что документ серьезный, будет дорабатываться обеими сторонами, а затем пойдет на ратификацию.

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) напомнил, что именно Зеленский рассказал всем о недрах в своем «плане победы»:

«А теперь, похоже, ни победы, ни ископаемых».

Кто выиграл от соглашения России, Украины и США о перемирии? Месяц напряженной дипломатии прошел не зря. Россия и Украина при посредничестве США заключили первое... 26 марта 13:20

Гончаренко заметил, что США также могут заключить договор по полезным ископаемым с Россией:

«После этого договора будет другой. Где США возьмут под контроль Северный поток и будут контролировать продажу газа в Европу из России. Ну и еще, думаю, возьмут под контроль некоторую часть российских природных ресурсов. В конечном варианте одержат победу только США. Они займут все наиболее прибыльные сферы, как у нас, так и в РФ».

Он выразил надежду, что после выборов нового президента Украины с американцами можно будет перезаключить договор на более выгодных условиях.