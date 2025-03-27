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На Украине раскрыли подробности сделки с США по минералам

Железняк: новый договор с США затронет все полезные ископаемые Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на проект документа.

По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых.

Кроме того, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны.

Железняк также добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

На прошлой неделе британская газета Financial Times писала, что администрация США добивается новых условий для доступа страны к важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву по мере продвижения мирного соглашения с Россией.

По ее данным, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами».

Ранее стало известно, что США передали Украине готовое соглашение по минералам.

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