«Может стать последней каплей». Что ждет Зеленского после отказа от сделки с США?

Трамп сообщил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по ресурсам с США

Владимира Зеленского ждут «очень большие проблемы», если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом президента Украины предупредил Дональд Трамп. О каких последствиях может идти речь и почему отказ от подписания этого документа будет очередной крупной ошибкой Зеленского, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие проблемы», — отметил Трамп.

Новый проект соглашения по украинским ресурсам, подготовленный Белым домом, предполагает участие Вашингтона в управлении всеми ископаемыми Украины, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Отказ от подписания этого документа будет очередной крупной ошибкой Владимира Зеленского, причем стратегического масштаба.

Зеленский как главнокомандующий

Обратим внимание на главное в этих просчетах украинского лидера — Владимир Зеленский откровенно страдает преувеличенными представлениями о своем месте в мировой политике, в ведении вооруженной борьбы и, в конечном счете, даже в истории.

Президент Украины никак не может выйти из образа лидера свободного мира, главного борца за демократию и права человека, воина света в борьбе с силами тьмы. На этом фоне есть все основания полагать, что Владимир Зеленский считает себя важнейшей геополитической фигурой современного мира и представляет собой политического лидера, сравнимого по своим возможностям с главами ведущих государств Европы и Америки. И встреча с Дональдом Трампом 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома — тому яркое подтверждение.

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Начнем разбор последних промахов президента Украины с оперативно-стратегических позиций. И сосредоточимся на том, что больше всего мешает Владимиру Зеленскому адекватно воспринимать окружающую действительность.

Как известно, комплект документов любой наступательной операции включает в себя более сотни различных планов — от огневого поражения до метрологического обеспечения. Но важнейшими из этих документов являются оперативная часть на карте и пояснительная записка к ней. Оперативная часть на карте, образно говоря, представляет собой синие и красные стрелы. На карту наносятся и некоторые таблицы. Одна из них — соотношение сил и средств сторон. Вот этого в своих действиях как раз постоянно и не учитывает Владимир Зеленский. И никак не может вести себя как ответственный политический и военный лидер в соответствии с графами этой таблицы.

К примеру, разберем действия верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины во время боевых действий в Курской области (которые в настоящее время уже близки к своему завершению). Как известно, война — это продолжение политики другими средствами. И в начале (и в ходе) вооруженной борьбы ставятся политические задачи, которые затем достигаются военными средствами.

Как могла бы выглядеть военно-политическая задача ВСУ накануне вторжения в Курской область, если бы действиями армии руководил полководец? Наверное, смелыми и решительными действиями войск прорвать оборону противника, захватить Курск и город Курчатов с АЭС, создать угрозу дальнейшего продвижения вглубь России и тем самым добиться в ходе конфликта значимых политических результатов.

Но во что вылилось «наступление Зеленского» на практике (при катастрофическом неучете данных таблицы о соотношении сил сторон)? Захват незначительной части территории Курской области и многомесячная позиционная борьба, приведшая в конечном итоге к крупным безвозвратным потерям для ВСУ в личном составе и технике.

А политические итоги этой операции просто ничтожны. Действия верховного главнокомандующего ВСУ в этих событиях можно оценить на твердую «двойку».

По аналогичному сценарию в настоящее время развиваются события для ВСУ и в некоторых районах Белгородской области. Опять-таки, никаких политических задач при этом со стороны верховного главнокомандования ВСУ не прослеживается, а боевые действия по-прежнему ведут разве что к изнурению украинской армии и существенным потерям в людях, вооружении и материальных средствах.

То есть какой-либо воли президента Украины, направленной на достижение каких-то значимых результатов, и тут не заметно. И опять-таки видно только одно — таблица реального соотношения сил и средств на театре военных действий Владимиром Зеленским совершенно не учитывается.

Похоже, верховный главнокомандующий ВСУ абсолютно не в курсе, что существует основной закон войны — зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

Возможные последствия

Что еще не учитывает Владимир Зеленский (или в последнее время делает все, чтобы обрушить эту составляющую ведения вооруженной борьбы)?

Как известно, политические цели войны и стратегические задачи ВСУ должны соответствовать экономическим возможностям страны, что является непременным условием реальности стратегических планов и успешного проведения операций. А главным поставщиком вооружения, военной и специальной техники, других материальных средств для Украины являются Соединенные Штаты.

Но Владимир Зеленский только и делает, что постоянно задирает президента Соединенных Штатов и его ближайшее окружение, видимо, считая себя видным геополитическим и геостратегическим игроком с соответствующими этому статусу военными, финансовыми и экономическими возможностями. Но ведь выдержка хозяина Белого дома далеко не безгранична.

И вполне возможно, что отказ Владимира Зеленского подписывать соглашение по украинским ресурсам, подготовленный Вашингтоном, может стать последней каплей, после которой долготерпение США может и лопнуть.

И президент Украины станет откровенным препятствием на пути реализации инициатив Дональда Трампа. И вполне возможно, что в Белом доме придут к выводу (или уже давно пришли), что во главе временной администрации в Киеве (на период до выборов) должен встать более вменяемый и адекватный человек.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).