Условия мирного договора для Украины со стороны США ухудшаются с каждым этапом переговоров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Каждое следующее соглашение, которое принуждают подписать Зеленского, — хуже предыдущего. Стамбульские соглашения 2022 года будут в разы лучше того, что подпишет Зеленский в 2025-м», — говорится в сообщении Дубинского.

По его мнению, сорванное в Белом доме соглашение о редкоземельных металлах было выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас. Депутат подчеркнул, что помимо недр соглашение сейчас охватывает также инфраструктуру добычи и перевалки, а в случае дальнейших конфликтов могут добавиться еще и объекты энергетики.

Дубинский выразил мнение, что отстранение Владимира Зеленского от захваченной им власти уже не политический вопрос, а вопрос защиты национальных интересов страны, которые он продает.

27 марта министр финансов США Скотт Бессант сообщил, что Соединенные Штаты и Украина могут подписать соглашение о сотрудничестве по редкоземельным металлам уже на следующей неделе. По его словам, Вашингтон передал Киеву готовый договор об экономическом партнерстве, на данный момент украинская сторона изучает его.

По данным британской газеты Financial Times, администрация США хочет получить от Украины доступ к важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам страны. По мере продвижения мирного соглашения с РФ американцы расширяют свои требования к Киеву.

Ранее в Кремле оценили соглашение Украины и США по редкоземельным металлам.