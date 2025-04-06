В Германии оценили последствия тарифов Трампа

Новая экономическая политика президента США Дональда Трампа грозит американской стороне рецессией, что поставит под вопрос поддержку Украины и окажется на руку России. Об этом сообщает немецкое издание T-Online.

«Если экономическая политика Трампа приведет Соединенные Штаты к рецессии, то самое позднее к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще дальше тратить деньги на поддержку Украины», — говорится в статье.

Журналист издания отметил, что подобное стечение обстоятельств выгодно России. Кроме того, автор материала обвинил российскую сторону в том, что она пользуется американским лидером, который часто занимает позицию «переговорщика».

До этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что США ждут трудные времена. По его словам, на данный момент в стране происходит экономическая революция, которую будет нелегко пройти, однако конечный результат будет историческим.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.