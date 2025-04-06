Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии оценили последствия тарифов Трампа

T-online: тарифная политика Трампа лишит Киев поддержки и сыграет на руку России
close
Depositphotos

Новая экономическая политика президента США Дональда Трампа грозит американской стороне рецессией, что поставит под вопрос поддержку Украины и окажется на руку России. Об этом сообщает немецкое издание T-Online.

«Если экономическая политика Трампа приведет Соединенные Штаты к рецессии, то самое позднее к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще дальше тратить деньги на поддержку Украины», — говорится в статье.

Журналист издания отметил, что подобное стечение обстоятельств выгодно России. Кроме того, автор материала обвинил российскую сторону в том, что она пользуется американским лидером, который часто занимает позицию «переговорщика».

До этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что США ждут трудные времена. По его словам, на данный момент в стране происходит экономическая революция, которую будет нелегко пройти, однако конечный результат будет историческим.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами