Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче»

Трамп заявил, что американцам будет нелегко после введения пошлин

Президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что США ждут трудные времена.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал американский лидер.

Он добавил, что Пекин пострадал от происходящего «гораздо сильнее», чем Вашингтон.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Китай в ответ на действия администрации президента Соединенных Штатов объявил о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в 34% на весь американский импорт.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.