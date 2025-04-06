Посол назвал бесперспективным обсуждение безопасности в Европе без РФ

Посол Ганевич: обсуждать безопасность в Европе без РФ и Белоруссии бесперспективно

Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич, пишет РИА Новости.

«Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда», — сказал он.

Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее заявляли о необходимости создания устойчивой системы евразийской безопасности.

Ганевич ранее заявлял, что Белоруссия будет плотно сотрудничать в рамках ОБСЕ в 2026 году.

Обсуждая тему сотрудничеста России и Белоруссии, посол Борис Грызлов заявил, что Москва обеспечивает Минску такой же уровень безопасности, как и собственной территории. У двух стран действуют региональная группировка войск, совместная противовоздушная оборона и патрулирование воздушных границ.

Ранее сообщалось, что белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве.