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Белоруссия подтвердила стремление сотрудничать с ОБСЕ

Посол Ганевич: Белоруссия будет сотрудничать в рамках ОБСЕ в 2026 году
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Ronald Zak/AP

Белоруссия будет плотно сотрудничать в рамках ОБСЕ в 2026 году. Об этом РИА Новости заявил посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.

«Безусловно, белорусская сторона планирует плотно взаимодействовать со швейцарскими коллегами на этом треке. Приоритеты председательства Швейцарии пока не обнародованы официально. В то же время очевидно, что проблематика безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ будет являться центральной темой и основным вызовом как для страны-председателя, так и для организации в целом», — заявил Ганевич.

В 2026 году Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ. По словам Ганевича, швейцарским дипломатам в нынешней крайне тяжелой обстановке предстоит проявить свои лучшие умения и навыки — задачей минимум белорусский посол назвал восстановление атмосферы доверия среди стран-участников организации.

До этого Россия потребовала от ОБСЕ добиваться освобождения башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул из-под ареста молдавскими правоохранительными органами.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.

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