Посол рассказал о щите безопасности от России для Белоруссии

Грызлов: РФ предоставляет Белоруссии такой же щит безопасности, как и себе

Посол Борис Грызлов заявил, что Россия обеспечивает Белоруссии такой же уровень безопасности, как и собственной территории. Соответствующий комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале RT.

«13 марта на встрече [президента Белоруссии Александра] Лукашенко в Москве с [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным был обмен ратификационными грамотами по договору о гарантиях безопасности. Россия предоставляет такой же щит безопасности Белоруссии, как и для себя», — сказал Грызлов.

Он отметил, что у двух стран действуют региональная группировка войск, совместная противовоздушная оборона и патрулирование воздушных границ. По словам дипломата, размещенное в Белоруссии тактическое ядерное оружие может быть применено в случае необходимости.

13 марта Путин и Лукашенко также подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами.

24 марта госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии не угрожает суверенитету Минска, а усиливает совместное реагирование на угрозы.

Ранее Лукашенко заверил, что россияне будут всегда хорошо себя чувствовать в Белоруссии.