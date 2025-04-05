Во Франции рассказали об унижении Макрона после слов о Трампе

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как компании страны отказались следовать его призыву прекратить инвестиции в США из-за введения ими пошлин на импорт. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице X.

Газета Figaro писала, что ряд французских компаний намерены игнорировать соответствующий призыв Макрона.

По словам Филиппо, Макрон был унижен всего через несколько часов после своей попытки «гротескного словесного ответа» в отношении президента США Дональда Трампа.

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Всего в списке 185 стран. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигают 31%, а для Украины — 10%. Россия и Белоруссия в этот список не вошли.

На следующий день Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США «до выяснения ситуации» с американскими пошлинами.

Ранее в Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за политики Трампа.