Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон подготовил ответ для Трампа на повышение тарифов на товары из ЕС

Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до тех пор, пока ситуация с таможенными пошлинами не будет решена. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки», — сказал Макрон на встрече с представителями отраслей экономики.

Французский лидер подчеркнул, что в сложившейся ситуации появление крупных европейских игроков, которые будут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику в то время, как США бьют по Европе, будет лишено смысла.

До этого Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о введении повышенных таможенных пошлин на продукцию европейских стран. Он отметил, что новые тарифы стали шоком не только для Евросоюза, но и для всей глобальной торговой системы. По мнению французского президента, подобные ограничения нарушают принципы свободной конкуренции и ставят по угрозу экономическую стабильность всего мира.

Ранее Трамп рассказал, на что пойдут средства от зеркальных пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами