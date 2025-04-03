Макрон подготовил ответ для Трампа на повышение тарифов на товары из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до тех пор, пока ситуация с таможенными пошлинами не будет решена. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки», — сказал Макрон на встрече с представителями отраслей экономики.

Французский лидер подчеркнул, что в сложившейся ситуации появление крупных европейских игроков, которые будут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику в то время, как США бьют по Европе, будет лишено смысла.

До этого Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о введении повышенных таможенных пошлин на продукцию европейских стран. Он отметил, что новые тарифы стали шоком не только для Евросоюза, но и для всей глобальной торговой системы. По мнению французского президента, подобные ограничения нарушают принципы свободной конкуренции и ставят по угрозу экономическую стабильность всего мира.

Ранее Трамп рассказал, на что пойдут средства от зеркальных пошлин.