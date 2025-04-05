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В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за политики Трампа

Глава фракции ЕП Вебер: в мире возник новый порядок из-за политики Трампа
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Ben Curtis/AP

Новый мировой порядок возник на фоне серьезного изменения внешней политики США с приходом к власти президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, администрация Трампа ставит под сомнение фундаментальные понятия, возникает новый мировой порядок. Вебер высказал мнение, что американский лидер видит в странах Европы противников, и это демонстрирует его таможенная политика.

Парламентарий назвал день введения Вашингтоном высоких импортных пошлин «черным днем» и «огромной ошибкой» Трампа. Однако Вебер добавил, что Европейский союз не позволит президенту США помыкать собой, так как является равным американскому государству в экономическом плане. Депутат призвал ЕС перехватить инициативу и заключить «антитрамповские соглашения» о торговле с другими странами.

Вебер добавил, что политика Трампа приводит к тому, что все во всем мире дистанцируются от Соединенных Штатов, все ищут новых партнеров. Политик считает, что Евросоюз может стать «маяком справедливой, основанной на правилах торговли», но он должен делать то, что от него ожидают, например, заключить соглашение с Южной Америкой и Индией.

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Всего в списке 185 стран. Для ряда государств постсоветского пространства пошлины варьируются. Так, для Молдавии они достигают 31%, а для Украины — 10%. Россия и Белоруссия в этот список не вошли.

Ранее пошлина США на европейское пиво вызвала озабоченность у пивоваров в Нидерландах.

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