Африканская страна отказалась участвовать в праздновании Дня Победы в Москве

Глава МИД Сангаре: Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в РФ

Нигер не будет участвовать в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Об этом заявил РИА Новости глава МИД африканской страны Бакари Яу Сангаре.

При этом дипломат не исключил, что в ближайшие годы на конфедеративном уровне Альянса государств Сахеля Нигер примет участвие в соответствующих торжествах.

Сангаре добавил, что состоявшаяся встреча России и стран Альянса государств Сахеля в Москве стала исторической. Это была первая встреча, которую страны АГС провели с третье страной.

Дипломат напомнил, что у Нигера есть двусторонние отношения с Россией, но с конфедеративной точки зрения это первая встречи такого рода.

3 апреля сообщалось, что президент другой африканской страны Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

29 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года.

Также стало известно, что Москву 9 мая посетит президент Палестины Махмуд Аббас.

Ранее две новые версии классических военных песен записали в рамках проекта «Музыка Победы».