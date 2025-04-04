Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на слова Дмитриева о гарантиях безопасности для Украины

Песков: конкретных параметров в гарантиях безопасности для Украины пока нет
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Гарантии безопасности для Украины являются предметом переговоров и обсуждений, о конкретике в данном контексте говорить невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он отреагировал на слова спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева о том, что вступление Украины в НАТО невозможно, однако другие гарантии безопасности могут быть приемлемы для российской стороны.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможного. Это очень сложная тема и все это безусловно будет должно обсуждать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва на данный момент не будет разглашать конкретные параметры, которые РФ готова учесть в вопросе гарантий безопасности.

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами