В Кремле ответили на слова Дмитриева о гарантиях безопасности для Украины

Песков: конкретных параметров в гарантиях безопасности для Украины пока нет

Гарантии безопасности для Украины являются предметом переговоров и обсуждений, о конкретике в данном контексте говорить невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он отреагировал на слова спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева о том, что вступление Украины в НАТО невозможно, однако другие гарантии безопасности могут быть приемлемы для российской стороны.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможного. Это очень сложная тема и все это безусловно будет должно обсуждать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва на данный момент не будет разглашать конкретные параметры, которые РФ готова учесть в вопросе гарантий безопасности.

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.