Глава МИД Украины рассказал, что должны включать гарантии безопасности

Сибига: гарантии безопасности также должны включать защиту неба и моря

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что должны в себя включать гарантии безопасности Запада для республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что дискуссия о возможном размещении иностранных контингентов на Украине в рамках более широких гарантий мира и безопасности в основном касается солдат «на земле».

Министр добавил, что также важно организовать обеспечение безопасности неба и моря Украины.

До этого сообщалось, что США пытались исключить пункт о гарантиях безопасности из проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым.

Копия соглашения, которую получила NYT, включала предложение, что Соединенные Штаты «поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира». В предыдущих проектах фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство республики одобрило заключение договора о совместном создании с США инвестиционного фонда восстановления.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии гарантий безопасности для Украины в соглашении с США.