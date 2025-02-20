В ЕС начали составлять список по гарантиям безопасности для Украины

FT: в ЕС готовят список того, что готовы дать Украине для гарантий безопасности

Глава Европейского совета Антониу Кошта опрашивает страны Европейского союза, чтобы составить список того, что ЕС готов предоставить Украине для гарантий безопасности. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о переговорах.

Отмечается, что речь идет о предоставлении войск и вооружения. Все то, что «могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», говорится в статье.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов. По его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Зеленский также дал понять, что намекнул, что продолжит оставаться на посту президента Украины до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Он отметил, что если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и альянс, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

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