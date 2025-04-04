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В Турции заявили, что Европа сама не может дать гарантии безопасности для Украины

Фидан: Европа не может обеспечить гарантии безопасности для Украины без США
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Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Европа не может обеспечить достаточные гарантии безопасности для Украины самостоятельно. Об этом пишет Reuters.

«Европа не может обеспечить достаточные гарантии самостоятельно, без поддержки США», — сказал он.

Фидан отметил, что для того, чтобы боевые действия не возобновились, необходим фактор сдерживания.

Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланником президента РФ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой было проведено обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Гарантии безопасности для Украины являются предметом переговоров и обсуждений, о конкретике в данном контексте говорить невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.

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