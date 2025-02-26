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В США анонсировали отказ от субсидирования союзников по НАТО

Рубио сообщил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Соединенные Штаты Америки больше не могут субсидировать союзников по Североатлантическому альянсу, которые не тратят необходимое количество средств на нужды обороны. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Страны [члены НАТО] тратят 1–1,5% от своих экономик [на оборону]. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что это «нечестно и неустойчиво».

По его словам, «богатые» союзники по НАТО в Западной Европе в течение 40 лет не тратили денег на оборону, в связи с чем у них «едва ли имеются вооруженные силы».

В январе агентство Reuters со ссылкой на мнение чиновников и аналитиков писало, что Североатлантический альянс не согласится на предложение США повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования США увеличить расходы на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП. Он уточнил, что такой показатель означал бы траты в размере €200 млрд в год. По его словам, в настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

Ранее генсек НАТО призвал пенсионные фонды стран ЕС инвестировать в оборону.

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