В США анонсировали отказ от субсидирования союзников по НАТО

Соединенные Штаты Америки больше не могут субсидировать союзников по Североатлантическому альянсу, которые не тратят необходимое количество средств на нужды обороны. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
«Страны [члены НАТО] тратят 1–1,5% от своих экономик [на оборону]. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это», — отметил он.
Рубио подчеркнул, что это «нечестно и неустойчиво».
По его словам, «богатые» союзники по НАТО в Западной Европе в течение 40 лет не тратили денег на оборону, в связи с чем у них «едва ли имеются вооруженные силы».
В январе агентство Reuters со ссылкой на мнение чиновников и аналитиков писало, что Североатлантический альянс не согласится на предложение США повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.
В частности, канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования США увеличить расходы на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП. Он уточнил, что такой показатель означал бы траты в размере €200 млрд в год. По его словам, в настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.
Ранее генсек НАТО призвал пенсионные фонды стран ЕС инвестировать в оборону.