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Госсекретарь заявил, что США повысят уровень военных расходов до 5% ВВП

Рубио: США, как и другие члены НАТО, повысят уровень военных расходов до 5% ВВП
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Jeremias Gonzalez/AP

США, как и другие члены НАТО, будут вынуждены повысить уровень военных расходов до 5% ВВП. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«США хотели бы покинуть эту [встречу] с пониманием, что каждый член НАТО взял на себя обязательство увеличить расходы до 5% ВВП и выполнит его, включая США, которые должны будут повысить уровень [трат на оборону]», — сказал Рубио.

В начале марта американский президент Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности стран — членов НАТО защитить США в случае необходимости.

По словам политика, пока он снова не пришел к власти, страна платила почти 100% на оборону, «а они нас обманывают в торговле».

Он также добавил, что Вашингтон не станет защищать те страны альянса, которые не выделяют необходимый объем средств на совместную оборону.

После этого Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщал, что Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет.

Ранее в МИД РФ заявили о баснословных расходах США на оборону.

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