В МИД РФ рассказали о баснословных расходах США на оборону

США имеют баснословные расходы на оборону и силовые структуры. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Идет неуклонное наращивание американских военных расходов, как и в целом расходов на силовые структуры. Уже это все превысило триллион долларов — это баснословная цифра», — сказал замминистра.

По его словам, со стороны Соединенных Штатов есть определенные позывы попытаться выбить побольше денежных средств на коллективную оборону от союзников по НАТО.

«Там тоже некоторые особо ретивые и агрессивно настроенные по отношению к России деятели с охотой иной раз готовы бежать впереди американского «паровоза» и принимать на себя повышенные «капиталистические обязательства» к каким-то датам», — заявил дипломат.

Он допустил, что Североатлантический альянс может предпринять такие действия и приурочить их к новой встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился о разработке плана по ежегодному сокращению бюджета министерства обороны США на 8% в течение следующих пяти лет.

Ранее Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы.