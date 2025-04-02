В Белом доме признали, что перемирия на Украине к Пасхе не будет

Telegraph: в США считают, что не смогут добиться перемирия на Украине к Пасхе

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа признают, что американцам вряд ли удастся добиться прекращения боевых действий на Украине к 20 апреля. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Представители Белого дома признали, что Дональду Трампу не удастся добиться прекращения огня в Украине к Пасхе», — указано в статье.

Издание полагает, что отсутствие результатов мирных переговоров станет ударом для лидера США.

В последние дни в американской прессе активно обсуждают, что Трамп якобы зол на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Он пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

Действительно ли американский президент готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ.