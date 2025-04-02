Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме признали, что перемирия на Украине к Пасхе не будет

Telegraph: в США считают, что не смогут добиться перемирия на Украине к Пасхе
close
Emily Elconin/Reuters

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа признают, что американцам вряд ли удастся добиться прекращения боевых действий на Украине к 20 апреля. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Представители Белого дома признали, что Дональду Трампу не удастся добиться прекращения огня в Украине к Пасхе», — указано в статье.

Издание полагает, что отсутствие результатов мирных переговоров станет ударом для лидера США.

В последние дни в американской прессе активно обсуждают, что Трамп якобы зол на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Он пригрозил ввести вторичные санкции на всю российскую нефть, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

Действительно ли американский президент готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами