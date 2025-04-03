Трамп оценил сотрудничество с Россией и Украиной

Трамп: Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что США активно сотрудничают с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта. Об этом сообщает CNN.

Трамп подчеркнул, что для прекращения боевых действий, в которых ежедневно гибнут тысячи людей, необходимо срочно принять меры. Он добавил, что решение конфликта — это «вопрос человечности».

Специальный представитель администрации Трампа Кит Келлог ранее сообщил, что боевые действия на Украине приближаются к этапу прекращения огня. Однако для этого сторонам нужно достичь взаимных соглашений.

Келлог отметил, что США ожидают от России и Украины представления четких списков условий для установления прекращения огня сроком на 30 дней, что станет важным шагом для продолжения переговоров. Он также добавил, что Дональд Трамп сосредоточен на продвижении мирного урегулирования и считает диалог ключом к деэскалации ситуации.

Ранее сообщалось, что в США согласились поддерживать Украину даже после завершения конфликта.