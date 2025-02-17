МВД Абхазии заявило о прибытии «обеспокоенных» сотрудников в здание ведомства в Сухуме

МВД Абхазии: в Сухуме в центральный аппарат прибывают обеспокоенные сотрудники

В здании центрального аппарата МВД Абхазии в Сухуме собираются сотрудники милиции, обеспокоенные новостями о якобы смещении руководства ведомства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное МВД.

«Прибывают сотрудники территориальных и прямоподчиненных подразделений МВД Абхазии, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства внутренних дел», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, в настоящее время организована работа «ответственных экипажей милиции общественной безопасности и дежурных следственно-оперативных групп».

Агентство добавило, что исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.