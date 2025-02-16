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ЦИК Абхазии назвал предварительные результаты первого тура выборов

ЦИК Абхазии: Гунба предварительно набрал 46,38% голосов, Ардзинба — 36,92%
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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что Бадра Гунба, по предварительным данным, набирает 46,38% голосов избирателей в первом туре выборов президента республики. Заявление приводит ТАСС.

Его главный оппонент Адгур Ардзинба набирает 36,92%. Результаты других кандидатов не превышают 8% голосов. Таким образом, во второй тур выборов президента Абхазии на данный момент проходят Гунба и Ардзинба.

В субботу, 15 февраля, в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее в РФ обвинили западные страны в попытках оказать давление на Абхазию.

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