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Врио премьера Абхазии подал в отставку

Врио премьера Абхазии Бганба заявил, что подал в отставку
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Илья Питалев/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что подал в отставку. Об этом он сообщил ТАСС.

«Моя миссия выполнена. Я подал в отставку с поста исполняющего обязанности премьер-министра в связи с окончанием избирательной кампании», — сказал политик.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. Выявить победителя в первом туре не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и его главный оппонент Адгур Ардзинба.

Спустя два дня стало известно, что Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию.

Гунба раскритиковал решение Бганба. Тот заявил, такие действия являются грубым нарушением соглашения от 19 ноября 2024 года, гарантировавшего безопасность и стабильность в стране. Кроме того, политик обвинил Бганба в попытке назначить исполняющим обязанности вице-премьера Леонида Дзяпшбу и отстранить и.о. главы МВД от занимаемой должности.

Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией.

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