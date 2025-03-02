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В Абхазии назвали имя избранного президента

На президентских выборах в Абхазии победил Бадра Гунба
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Избранным президентом Абхазии по итогам второго тура голосования на выборах стал политик Бадра Гунба. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Предварительно, в ходе второго тура голосования Гунба набрал 54,73% голосов. Его соперника в лице оппозиционера Адгура Ардзинбы, в свою очередь, поддержали 41,5% избирателей.

«Явка составила 70%. Проголосовали 100 412 граждан Абхазии», — говорится в материале.

По информации журналистов, 2065 человек проголосовали «против всех».

15 февраля в Абхазии состоялся первый тур досрочных президентских выборов, однако избрать нового главу республики с первого раза не удалось. Гунба набрал 46% голосов, а Ардзинба — 37%. Для победы одному из них надо было заручиться поддержкой более 50% избирателей.

В связи с этим 1 марта в Абхазии прошел второй тур выборов. При этом после завершения голосования Гунба объявил о своей победе, не дожидаясь предварительных итогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вооруженные люди в масках напали на избирательный участок в Абхазии.

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