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Боярский заменит Хинштейна на посту координатора программы ЕР

Медведев: Боярский заменит Хинштейна на посту координатора народной программы ЕР
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский заменит временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в качестве координатора направления «Государство для человека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«Некоторые наши коллеги — координаторы направлений народной программы перешли на новую работу», — сказал Медведев.

17 декабря сообщалось, что новым председателем думского комитета по информационной политике, технологиям и связи стал Сергей Боярский, сын актера Михаила Боярского. Должность председателя IT-комитета освободилась в начале декабря, когда президент России Владимир Путин назначил занимавшего этот пост Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна.

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