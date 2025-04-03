Боярский заменит Хинштейна на посту координатора программы ЕР

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский заменит временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в качестве координатора направления «Государство для человека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«Некоторые наши коллеги — координаторы направлений народной программы перешли на новую работу», — сказал Медведев.

17 декабря сообщалось, что новым председателем думского комитета по информационной политике, технологиям и связи стал Сергей Боярский, сын актера Михаила Боярского. Должность председателя IT-комитета освободилась в начале декабря, когда президент России Владимир Путин назначил занимавшего этот пост Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна.